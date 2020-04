Coronavirus : dans les magasins en vrac, la place de l'hygiène est encore plus importante

A Verviers, l’épicerie zéro déchet L’Orchestre à Pots a toujours accordé beaucoup d’attention à l’hygiène : lavage quotidien des pinces et pelles pour se servir, lavage des silos dès qu’ils sont vides, grand nettoyage hebdomadaire etc. Mais les nouvelles mesures prises pour empêcher la transmission du virus sont encore plus radicales.

"On a quand même dû réorganiser notre manière de fonctionner. Il ne peut y avoir qu’un client à la fois dans le magasin (c’est une obligation à Verviers). On désinfecte les mains du client quand il rentre et on le suit pour désinfecter tout ce qu’il touche, avec du désinfectant alimentaire", témoigne Vincent Mahiat, gérant et vendeur de l’épicerie. Les clients habitués peuvent donc encore se servir eux-mêmes, à l’exception des produits les plus exposés.

On veut rester dans l’esprit de notre magasin

Toutes les épiceries en vrac n’ont pas réagi de cette manière. Certaines privilégient les commandes ou les livraisons à domicile. Vincent Mahiat, lui, écarte cette option pour l’instant, à l’exception de demandes particulières, de la part du personnel soignant notamment. "On veut rester dans l’esprit de notre magasin : le contact humain, le client qui se sert et est responsable de son hygiène. Le commerce à distance enlève de l’humanité à notre service, ce n’est pas ce qu’on recherche".

On a sûrement plus d’hygiène que dans les supermarchés

Pour lui, ce n’est pas un hasard si ses clients ont réagi positivement à ces changements. "On a la chance d’avoir une clientèle réfléchie, rationnelle et intelligente. On a sans doute plus d’hygiène que dans les supermarchés car là-bas, les gens vont toucher les emballages sans prendre le produit, tandis que chez nous, les clients n’ont de contact qu’avec l’aliment qu’ils prennent dans leur propre contenant".

Enfin, il estime que cette crise laissera des traces. "L’ambiance ne sera jamais plus ce qu’elle était. On gardera sans doute un regard d’autant plus attentif. Le souvenir des événements restera".