Coronavirus: chiffre d'affaires en baisse pour le port autonome de Liège

En 2020, le port autonome de Liège a vécu une baisse significative de ses activités à cause de la crise du coronavirus. Le trafic global eau-rail-route a baissé de 9%. Il redescend juste en-dessous du 20 millions de tonnes de marchandises transportées. Le trafic fluvial observe à lui seul une diminution de presque 2 millions de tonnes par rapport à 2019. Et, avec pratiquement 4,5 millions d'euros, le chiffre d'affaires du port de Liège est en recul pour la première fois depuis 10 ans.

Une baisse de 12% pour les trafics fluviaux

Comme la plupart des ports voisins, excepté Zeebrugge, le port de Liège a subi de plein fouet la crise sanitaire. Hélène Thiébaut, porte-parole du port autonome de Liège: "Le coronavirus a eu un impact sur les trafics traditionnels du port de Liège. On a enregistré une baisse de 12% environ pour les trafics fluviaux. Les principales marchandises en baisse sont la houille et tout ce qui est produits charbonniers, les produits carriers et les produits du bois".

Les transports de containers, eux, poursuivent leur augmentation

Seule éclaircie au tableau: les transports de containers, qui continuent d’augmenter: "Nous avons reçu notamment tout ce qui est matériel médical, des masques chirurgicaux, par containers. Ça signifie également que le container s’inscrit comme véritable alternative pour le transport de marchandises, ce dont nous nous réjouissons".

Et les investissements continuent

En 2020, le port de Liège a aussi effectué d’importants travaux ferroviaires: "Nous avons maintenant nos investissements, malgré le contexte de la crise. Nous avons investi près de deux millions d’euros pour assurer ce trimodule, un trilogiport relié à l’eau, au rail et à la route. Les premiers trains chinois sont arrivés d’ailleurs en décembre dernier".

Le complexe portuaire liégeois représente aujourd’hui, selon la Banque Nationale, presque 8000 emplois directs.