Coronavirus: après les masques et le gel, rush sur les thermomètres dans les pharmacies

Il y a quelques jours, les clients se ruaient sur les masques de protection et le gel. La nouvelle cible, c'est le thermomètre, un outil indispensable pour surveiller sa température en cas de symptômes de coronavirus.

Plusieurs pharmacies liégeoises ont en effet constaté un pic de vente. C'est le cas notamment de la pharmacie Dartois Guillemins. Caroline Grandprez, assistante pharmacienne: "On a déjà vendu 25 thermomètres. L’an dernier, on en avait vendu 5 à cette période-ci" explique-t-elle. "On a quadruplé les ventes en quelques jours. La population liégeoise est inquiète et tout le monde veut prendre des précautions. Nous sommes toujours en attente des masques qui sont en rupture de stock depuis janvier mais on devrait bientôt les recevoir".

Pour les thermomètres, il n'y a par contre pas de rupture de stock.