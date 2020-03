Coronavirus: après le papier-toilettes, une ruée sur les poules pondeuses en région liégeoise

Est-ce la crainte irrationnelle d’une pénurie d’œufs ? En tout cas, plusieurs éleveurs de volaille ont connu ces derniers jours une intense activité. La firme Clabots, à Bierset, a été véritablement dévalisée en une semaine : toutes les poulettes de printemps ont trouvé acheteur. Quelle que soit la race.

Et, la plupart du temps, ce ne sont pas des habitués qui se sont présentés, mais des gens vraisemblablement inquiets face aux images de rayons vides des supermarchés.

Pourtant, la pénurie de pondeuses ne menace pas, puisque les couvoirs ne sont plus autorisés à exporter. C’est en fait le transport qui pourrait devenir difficile.

►►► À lire aussi : Notre dossier spécial sur le coronavirus

Sur les hauteurs ardennaises, un autre agriculteur est occupé à liquider ses poules de réformes. Ce sont des bêtes d’un an et demi, "en fin de carrière", qui ne pondent plus suffisamment pour être rentables, mais qui pondent encore de quoi nourrir un ménage, et qui sont à céder pour le quart du prix d’une jeune.

Son établissement reste ouvert, puisqu’il ne manque pas d’œufs à vendre. Mais il avoue ignorer si ses clients ont ou non le droit de repartir avec un animal qui, après tout, est à considérer comme source d’un approvisionnement alimentaire de première nécessité. Les règles, pour le secteur des poulaillers restent, à ce jour, plutôt floues.