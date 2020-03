Coronavirus : Amay met des barrières nadar à disposition des supermarchés

Amay a mis des barrières nadar à disposition des supermarchés établis sur son territoire.

Ces barrières doivent permettre d’organiser les files de clients conformément aux recommandations.

La commune a livré les barrières nadar aux quatre supermarchés dès mardi fin de journée. Chaque magasin en a reçu 30.

Jean-Michel Javaux, le bourgmestre d’Amay explique : "Un supermarché nous a contactés pour voir si nous avions des barrières nadar pour les aider un peu à canaliser et essayer de faire des files respectueuses. On a trouvé que c’était une très bonne idée et on a suggéré aux trois autres grands de pouvoir recevoir 30 barrières nadar. Nous en avions à la commune et donc ça pouvait leur rendre service. Il faut évidemment garder une certaine distance. Et, d’autre part, aussi pour la sécurité, vu le trafic de voitures sur les parkings, ça permettait de faire un itinéraire. Si ça pouvait aider à limiter les tensions, c’était une très bonne chose. Il y en avait deux où, déjà avant même l’annonce des mesures du Conseil national de sécurité, des files de 20, 30 caddies, parce que les magasins appliquaient déjà certaines mesures pour limiter le nombre dans le magasin et pour garder une certaine distance. Avec l’annonce des mesures, on a un petit peu craint qu’il ait un afflux supplémentaire de personnes. Et donc on a essayé d’anticiper au maximum ensemble. Jusqu’ici, ça fonctionne plutôt bien."