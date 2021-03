Coronavirus: à Verviers, l'espace ViVie, dédié au bien-être des patients cancéreux, est également fermé

A Verviers, l'Espace ViVie prodigue depuis 8 ans des soins de bien-être à des patients, hommes et femmes, qui suivent un traitement médical contre le cancer. Mais voilà, lundi, l'Espace a dû fermer ses portes. Il est logé à la même enseigne que les métiers de contacts et a donc stoppé ses activités pour respecter les dernières mesures fédérales. C'est un préjudice pour les patients, tant sur le plan psychologique que physique, vu les bienfaits que leur apportent les soins réguliers.

Un coup dur pour les 25 patients

Et le coup est dur pour les quelque 25 patients différents qui fréquentent l’Espace ViVie chaque semaine. Après une première fermeture de quatre mois et une réouverture partielle début février, les voici à nouveau privés des soins qui les soulagent tant des effets des chimio et radiothérapies. Régine Simonis, coordinatrice: "Ils viennent ici pour avoir une bulle d'oxygène, pour qu'on puisse les aider à supporter les traitements lourds, et ici, du jour au lendemain, on doit leur dire qu'ils ne peuvent plus venir chez nous. Ils ont l'impression d'être punis. Ils n'ont plus d'interlocuteur, ils se sentent isolés".

Des soins de proximité, mais "non-médicaux"

Comme l’Espace ViVie -ASBL indépendante- prodigue des soins de contacts tels des massages corporels et des soins esthétiques du visage et des mains, la fermeture était inéluctable. Jeanine Tits, présidente de l’Espace ViVie: "Nous sommes comme les esthéticiennes, les pédicures, les tatoueurs, les coiffeurs... Nous faisons partie des soins de proximité, mais non-médicaux. Ce sont des soins bien-être. Nous n'avons pas de numéro d'INAMI. Nous faisons donc partie des endroits qui doivent fermer".

Tout le travail avec le patient est arrêté, et on doit chaque fois recommencer

Les soins de bien-être sont donc à nouveau interrompus. Or, leur régularité est importante. Régine Simonis: "Tout le travail qu'on fait avec le patient est arrêté et on doit chaque fois recommencer et reprendre son bâton de pèlerin".

L’Espace ViVie est fermé jusqu’au 25 avril au moins. D'ici là, une permanence téléphonique permet aux patients de garder le contact avec les thérapeutes.