Coronavirus: à huit jours de la première d'Hamlet, le personnel de l'ORW n'est toujours pas rassuré

Jouer, ou ne pas jouer, telle est la question. Les employés de l’Opéra Royal de Wallonie se posent la question. Et, ce mercredi matin, ils ont interrogé Cohesio, le service de médecine du travail de leur entreprise, qui s’est montré surpris des informations officielles dont il dispose, qui évoquent juste huit cas de contamination. La direction a qualifié de farfelu le chiffre de quarante-trois malades, donné la veille sur nos antennes, mais s’est refusée à fournir un nombre précis. Ce qui a énervé, apparemment, les délégués du personnel, et le climat de la réunion a été plutôt houleux.

Selon Julien Dohet, secrétaire syndical, "les gens veulent continuer, ils ne souhaitent pas s’arrêter ; mais ils réclament des garanties sanitaires. Le problème, c’est que le protocole de gestion pandémique a été conçu dans le cadre d’un dépistage toutes les semaines, or, ça ne se fait plus, et il faut donc revoir les procédures et les mesures à prendre. Or, nous n’assistons à aucune remise en question de la part de la direction. Une nouvelle analyse de risque devrait intervenir vendredi, avec consultation des travailleurs, pour savoir si les représentations de Hamlet, à la fin de ce mois, peuvent se dérouler comme prévu."

Les difficultés se situent notamment dans la fosse d’orchestre, où la circulation de l’air n’est pas optimale. Dans l’immédiat, la répétition "couturière" de l’après-midi a été maintenue, sans calmer les inquiétudes ni apaiser le débat. A moins que des décisions gouvernementales annoncées pour vendredi n’imposent des solutions plus radicales.