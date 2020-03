Coronavirus: 10.000 masques bloqués depuis une semaine à l'aéroport de Bierset.

10.000 masques, les fameux FFP2, sont en ce moment bloqués à l'aéroport de Bierset. Et cela fait une semaine que ça dure.

A la base, c'est un pharmacien qui a fait la commande. Il voulait aider des médecins et un hôpital de la région verviétoise en revendant ces masques au prix coûtant.

Des masques commandés avant le confinement

Les masques ont bien été livrés, mais aujourd'hui, Patrick Guildemeester, de l'Union Pharmaceutique Verviers-Eupen, ne comprend toujours pas vraiment ce qui coince: "Ces masques sont arrivés lundi passé à l'aéroport de Bierset, et depuis une semaine, ils sont toujours bloqués là-bas. On commence à se poser des questions. Comment est-ce possible, dans des situations d'urgence, qu'il faille autant de temps pour débloquer des masques et qu'ils soient disponibles sur le terrain?"

Destinés à la région de Verviers

Des masques qui avaient été commandés avant même le confinement, et qui auraient rapidement trouvé preneur, comme l'explique Patrick Guildemeester: "Ils étaient déjà destinés à être distribués au niveau des professionnels de la santé de l'arrondissement de Verviers. Et on en a promis 5000 pour l'hôpital de Verviers. Je peux tout à fait comprendre qu'il y ait un temps pour les autorités pour contrôler et certifier les arrivages de masques. Maintenant, une semaine, ça me parait quand même fort long comme délai".