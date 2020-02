Cornesse : 75 ans de mariage pour Clémence et Lambert

Les jeunes gens commencent à se fréquenter. "On faisait beaucoup de patins à roulettes à ce moment-là. On tombait beaucoup. Son parrain avait envoyé son frère aîné pour nous surveiller mais il avait aussi une fiancée donc il partait de son côté et nous du nôtre mais quand j’allais chez eux, j’étais assis dans un coin, elle dans l’autre. C’est comme cela que l’on courtisait à cette époque-là", précise Lambert.

"On s’est rencontré grâce à ses frères, j’étais allé à l’école avec eux puis on a travaillé ensemble à l’usine de la Vesdre", se souvient Lambert. Si lui tombe amoureux au premier regard, Clémence, elle, rêve plutôt d’indépendance, de quitter la famille qui l’avait élevé : "je voulais surtout mon appartement, je le voyais surtout comme un copain puis petit à petit je me suis rapprochée."

Mariage sous couvre-feu

La guerre n’est pas finie mais très vite, Clémence et Lambert se marient : "pas en blanc non, on m’avait fait une belle robe hors d’un complet jupe plissée et veste". Et son mari d’ajouter :"moi, c’est mon oncle qui m’a passé son costume pour aller me marier." Le mariage, c’était en petit comité, pas de grande fête et tout le monde devait être rentré pour 18 heures : "c’était le couvre-feu par peur des robots."

Le couple s’installe, vit modestement :"j’ai découpé mon voile de communion pour en faire des rideaux de cuisine et c’était très charmant", raconte Clémence. Avec 5 enfants à nourrir, pas question de repos. Lambert Talmas travaille sans relâche jusqu’à 12 heures par jour pour son patron et tard en soirée à son compte. Ses enfants, il les voyait peu. "C’est quand on est devenu plus âgé qu’on a eu une vie meilleure sinon c’était travail, travail et encore travail. On n’allait nulle part", commente Clémence et son mari d’ajouter "on est parti pour la première fois pour nos 50 ans de mariage avec notre fille et son mari, c’était à Paris. Quel beau souvenir !"