Corinne, liégeoise expatriée à Londres, angoisse face aux conséquences du Brexit

Le divorce entre la Grande Bretagne et l'Union européenne approche à grand pas. Il est programmé le 29 mars prochain. Et à l'heure actuelle, aucun accord n'a été conclu pour régler les futures relations entre les deux parties. Faute d'accord, les conséquences seront nombreuses pour les Européens résidant au Royaume Uni.

La gynécologue liégeoise Corinne Firket vit depuis 35 ans à Londres. Son mari est anglais et ses deux enfants ont la double nationalité. Comme tous les européens non britanniques, elle s'apprête à subir les effets du Brexit. Surtout s'il s'agit d'un Brexit dur, sans accord entre les parties. Au point d'envisager sérieusement de revenir s'installer avec sa famille en terre liégeoise.

Corinne Firket n'en dort presque plus la nuit. Sa première inquiétude, les conséquences en cas de Brexit sans accord d'une possible montée en puissance de la partie la plus dure du parti conservateur au pouvoir : " Je suis pensionnée et je pense que les gens qui ne sont pas utiles à la société, les gens qui sont pensionnés, etc., ils vont probablement les renvoyer en Europe. Même s’ils ne font pas ça, ma mère est très âgée, je viens la visiter régulièrement et j’aurai certainement des difficultés à voyager. D’un autre côté, si je rentre en Belgique pour un certain temps, je vais probablement perdre une partie de ma pension et si mon mari m’accompagne il va perdre une partie de sa pension également (la pension d’Etat, après 5 ans) ".

Et si elle reste en Angleterre, les conséquences pourraient aussi être lourde en matière de soins de santé : " Il y a eu des pourparlers au Parlement en disant que puisque les Européens veulent rester, ils n’auront plus droit au service gratuit de soins de santé et ils devront payer pour pouvoir rester ".

A cela s'ajoute un risque de pénurie de certains médicaments et des difficultés d’approvisionnement des isotopes nécessaires pour certains traitements du cancer, ces produits étant centralisés en Europe continentale.

Cette situation générale liée aux conséquences du Brexit angoisse véritablement l'expatriée liégeoise : " Je me réveille la nuit avec des angoisses. Je ne sais pas dormir. Je sens ma tension qui monte chaque fois que je dois aller dans la rue pour parler aux gens. Revenir en Belgique, c’est relax ".

Quand elle interroge l'ambassade de Belgique sur les implications pour son mari anglais d'un établissement à Liège, la seule réponse qu'elle obtient, c'est que c'est l'inconnu.

Il est toutefois à souligner qu'un accord relatif aux droits des expatriés prévoit le maintien de leur libre circulation jusqu'en décembre 2020 et une égalité de traitement avec les citoyens britanniques en matière de soins de santé durant les cinq années suivant le Brexit.