Coopérative de travailleurs : l'aventure herstalienne tourne court

Des travailleurs qui reprennent les rênes de leur entreprise, pour éviter la faillite par exemple. C’est une solution qui connaît un certain succès en France. La région wallonne veut s’inspirer du modèle et épauler ceux qui veulent se lancer dans l’aventure. Mais la première expérience, portée par quatre Liégeois, s’est soldée par un échec.

En 2017, les dirigeants de l’entreprise herstalienne Truck technic décident de partir pour la Tchéquie. L’entreprise est pourtant bénéficiaire. Pour les salariés liégeois, c’est donc la porte. Mais quatre d’entre eux refusent de se résigner. Ils décident de poursuivre malgré tout leur activité sur place, à Herstal : le reconditionnement de pièces de camion. Mais cette fois, les patrons ce sont eux. Leur entreprise prend la forme d’une coopérative de travailleurs. Ils la baptisent Difrenotech.

A refaire, je recommence demain

Les ex-truck technic sont épaulés par deux structures de la Région wallonne. Des conseils et un appui financier. Ce sont les premiers à bénéficier de ce mécanisme d’aide. Mais la concurrence est trop rude. Impossible de rivaliser avec des prix particulièrement bas. Un an après le lancement de leur coopérative, la mort dans l’âme, ils décident de tout arrêter pour éviter une faillite.

Les fondateurs perdent leur part : 15.000 euros chacun. Mais selon eux, cette faillite n’a rien à voir avec la forme juridique de leur entreprise. Coopérative ou non, ils auraient été confrontés aux mêmes problèmes. La coopérative reste d’ailleurs un idéal pour Francisco Gomez, l’un des ex-coopérateurs. " Les travailleurs reprennent leur outil, gèrent leur entreprise en conséquence du travail fourni et ne donnent pas ça aux actionnaires. " De cette expérience ratée, l’ancien délégué syndical FGTB ne regrette rien. " A refaire, je recommence demain ! ", confirme-t-il. " C’est vrai qu’on a perdu des plumes mais le risque on le connaissait "

Un modèle qui véhicule beaucoup de valeurs

Face à cette première expérience infructueuse, Benedicte Lesuisse ne cache pas sa déception. Mais elle aussi continue à croire au modèle. Elle a épaulé le projet Difrenotech pour le compte de la SOWESCOM, une structure publique qui accompagne les projets d’économie sociale en Wallonie. " C’est un modèle qui véhicule beaucoup de valeurs, résiliant et qui est totalement conforme à l’évolution de la société telle qu’on l’envisage aujourd’hui ".

Pas de success story wallonne

Alors pourquoi le modèle séduit-il si peu ? Il y a d’abord la peur de l’échec et le risque financier que cela représente. Vient ensuite le problème des compétences : créer sa coopérative de travailleurs nécessite d’avoir des connaissances en gestion, marketing ou encore communication, bref d’apprendre de nouveaux métiers.

Enfin, selon Benedicte Lesuisse, la coopérative de travailleurs est un modèle qui reste encore trop méconnu. " Il n’y a pas vraiment de success story wallonne, d’exemple à mettre en avant pour donner envie aux travailleurs wallons de répliquer le modèle. "