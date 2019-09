Contrôle de voiture qui tourne mal à Liège: le policier est en état de mort cérébrale, le conducteur est décédé

Suite à un contrôle de véhicule ce lundi rue de Visé à Jupille (Liège), un policier âgé de 33 ans se trouve en état de mort cérébrale, selon la police de Liège.

A 11 heures, ce matin, le Parquet de Liège a tenu un point presse pour expliquer les faits.

Peu après 8 heures, ce lundi, une habitante de la rue de Visé a appelé les forces de l'ordre afin de leur signaler la présence d'un véhicule suspect dans sa rue. Deux agents se sont ainsi rendus sur place pour contrôler la voiture dont l'occupant semblait assoupi. Comme le veut la procédure, un agent s'est approché du véhicule, l'autre est resté en retrait. Quand le premier agent a voulu procéder à la fouille du suspect, celui-ci a sorti une arme et a tiré en direction de la tête de l'agent. Le policier resté en retrait a alors répliqué et tiré sur l'occupant du véhicule, qui est décédé.

Le policier touché par la balle se trouve, lui, en état de mort cérébrale.

Le suspect est un trentenaire originaire de la région liégeoise. Il a déjà été arrêté pour des faits mineurs de drogue, explique le Parquet de Liège. Ces dernières condamnations remontent à plusieurs années. Il n'est pas connu pour des faits de violence.

Les Fastes de la police, qui devaient avoir lieu aujourd'hui, sont annulés.

Le bourgmestre de Liège réagit

"Un policier liégeois dans un état critique à la suite d’une intervention. L’émotion est forte à Liège" indiquait ce matin le cabinet du bourgmestre de Liège dans un communiqué, avant que l'on apprenne la mort cérébrale de l'agent.

"En contact permanent avec le Chef de Corps et le Collège de Direction, Willy Demeyer apporte tout son soutien aux agent.e.s de la Zone de Police de Liège pour qui cet incident ravive de douloureuses blessures. En cette journée des Fastes qui marque le dévouement des agents en service, la Ville de Liège et son Bourgmestre rendent hommage au courage et dévouement de celles et ceux qui au quotidien protègent et servent les Liégeoises et les Liégeois" conclut le communiqué.