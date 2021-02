Conteneurs à puces à Verviers: bilan positif après un an d'utilisation

PMC, bulles à verre, papiers-cartons: le Verviétois est un bon "trieur" de déchets - © RTBF - Philippe Collette

106 kilos de déchets en moins par habitant!

Pourtant, Verviers revient de loin : avant l’instauration des conteneurs à puce au 1er janvier 2020, la ville pointait cruellement en dernière position des cités liégeoises pour ce qui est de la quantité de DMR, les déchets ménagers résiduels, les " mauvais " déchets comme les considère Intradel puisque non recyclables. En 2019, à l’époque des sacs en plastique officiels " ville ", chaque Verviétois rejetait 198 kilos par an de déchets résiduels contre 74, à titre d’exemple à Herve et Anthisnes. Le défi relevait donc de la gageure : " lors des réunions d’information dans les quartiers, se rappelle Jean-François Chefneux, Echevin de l’Environnement, on a pris des tomates à la tête quand on expliquait le système des conteneurs ainsi que la nouvelle manière d’être taxés ". Aujourd’hui, le ton a diamétralement changé : après un an de collecte par conteneurs, les chiffres de déchets globaux enregistrés par Intradel font état de 92 kilos par an et par habitant, soit une diminution magistrale de 106 kilos ! Un résultat conforme aux objectifs du recycleur puisque de ces 92 kilos récoltés, 59,1 kilos sont partis vers une filière de recyclage: " la partie organique qui peut être recyclée et valorisée puisqu’on en fait un biogaz et surtout un compost pour remettre sur nos champs, et retirée des déchets s’élève à 45 kilos ce qui est un excellent résultat, précise Luc Joine le directeur général d’Intradel, et les données en matière de tri sont également très bonnes : on a trié en 2020 à Verviers plus de PMC (sacs bleus) , plus de verres, plus de papiers/cartons, donc on a vraiment dopé le recyclage et diminué de manière drastique les déchets résiduels. " Attention à ne pas s’endormir sur ses lauriers d’autant que certains citoyens ne sont pas encore à la hauteur en matière de tri en n’accomplissant pas les bons gestes par exemple en emballant leurs déchets organiques dans des sacs non recyclables ce qui entraine une " main rouge " d’avertissement adressée par les collecteurs, voire une " main noire " signifiant un blocage des levées dans les autres cas plus graves. " Il ne faut en tout cas pas hésiter à sortir ses conteneurs à déchets organiques surtout en été, estime Jean-François Chefneux, car chaque citoyen a droit, avant surtaxe, à 36 levées de conteneurs par an; or, la moyenne en 2020 était de 22 levées ; le citoyen a donc de la marge. " De la marge existe aussi concernant les quantités de déchets puisque le citoyen sera surtaxé au-delà de 55 kg de déchets ménagers résiduels par an et au-delà de 60 kilos pour les déchets ménagers organiques, ce qui devrait inciter la population à renoncer aux déchets sauvages encore trop fréquents. Une autre amélioration concerne les conteneurs enterrés, trop peu utilisés en regard des chiffres (un dépôt par ménage tous les jours) et surtout une manipulation contraire: on y dépose des sacs trop gros qui bloquent le conteneur: c'est arrivé plus de 1000 fois en 2020!