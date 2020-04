Consultations médicales suspendues : l'alerte d'une médecin liégeoise contre le risque de "seconde crise sanitaire"

Depuis un mois, toutes les consultations médicales dites " non urgentes " chez des spécialités sont suspendues. Une médecin liégeoise tire la sonnette d’alarme et lance une pétition en ligne. Selon elle, il faut reprendre du collier et vite, sans quoi certaines pathologies, à première vue bénignes pourraient dégénérer.

" Ce qui n’était pas urgent durant les trois premières semaines risque de les devenir si on prolonge cette situation ", s’alarme Audrey Neuprez, spécialiste en médecine physique au CHU de Liège et conseillère communale libérale.

Quelque chose qui n’est pas urgent peut le devenir

D’autant plus que la notion d’urgence n’est pas simple à définir. " L’urgence fluctue avec le temps. Quelque chose qui n’est pas urgent durant trois semaines peut le devenir ultérieurement. " Autre reproche au système : c’est au patient de déterminer si sa situation est urgente ou non. " On laisse cette appréciation-là au patient alors qu’on sait bien que certains ont une tendance plutôt hypocondriaque alors que d’autres vont plutôt laisser traîner les choses ".

Cette médecin suit notamment des patientes atteintes d’ostéoporose. " En théorie, j’aurais dû continuer à les voir pour mettre en place un traitement en vue de diminuer le risque de fractures ultérieures ", explique-t-elle. " Le danger, c’est que sans traitement, ces patientes présentent de nouvelles fractures. Et on sait qu’en cas d’ostéoporose, une fracture de la hanche par exemple est responsable d’un taux de mortalité élevé. " Une crainte partagée selon elle par bon nombre de ses consœurs et confrères, " pédiatres, cardiologues, oncologues ou neurologues. "

Le risque de " seconde crise sanitaire "

Ses inquiétudes se portent aussi sur l’absence de soins préventifs : " la vaccination, les soins de pédicuries, l’hygiène dentaire, les dépistages "… Autant d’actes médicaux qui sont eux aussi reportés. " S’ils sont reportés trop longtemps on risque de réels problèmes de santé publique ", prévient Audrey Neuprez.

La médecin va plus loin et redoute même ce qu’elle qualifie de " seconde crise sanitaire ". Une crise qui viendrait s’ajouter à celle de la gestion du coronavirus, " avec une augmentation de la morbidité de toutes les pathologies que l’on n’a pas prises en charge de manière adéquate ".