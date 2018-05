Conséquences des orages: l'eau n'est plus potable à Clavier et Ouffet

A la suite des orages de ce jeudi, l'eau est impropre à la consommation dans les communes de Clavier et Ouffet. Un captage a en fait été inondé et plusieurs sections d'eau ont été affectés (section Bende-Jenneret; Seny-Tinlot; Warzée). Il ne faut plus utiliser l'eau courante à des fins alimentaires. Des berlingots d'au et des citernes seront mis à disposition par la protection civile dans les villages concernés (sauf Ocquier et Amas qui ne sont pas touchés)