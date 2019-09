Conseil communal de Verviers: Enodia et Muriel Targnion sur la sellette

Il y aura conseil communal ce lundi soir à Verviers. Deux motions vont être déposées. Elles concernent l'intercommunale Enodia, l'ex-Publifin, et, plus ou moins directement, la bourgmestre socialiste Muriel Targnion. Muriel Targnion qui est aussi présidente de Publifin Enodia. A l'évidence, cette double casquette semble de plus en plus lourde à porter. Dans l'opposition à Verviers, Écolo va d'ailleurs déposer une motion afin de réclamer sa démission de l'intercommunale.

Dans la majorité, le PS de Verviers compte aussi présenter une motion. Motion calquée sur celle votée cette semaine par le conseil provincial. Le PS verviétois souhaite demander des précisions sur les opérations de vente d'actifs en cours chez Nethys. En particulier sur la valeur des filiales en cours de vente, Voo, Elicio et Win, sur la légalité des procédures et sur l'absence de conflit d'intérêt. Les socialistes verviétois demandent à leurs deux mandataires chez Enodia - la bourgmestre PS Muriel Targnion et l'échevin MR Maxime Degey - de défendre au conseil d'administration de l'intercommunale le point de vue et les intérêts de la ville de Verviers.

Pour rappel, le conseil d'administration d'Enodia, ex-Publifin, qui chapeaute Voo, Elicio et Win a décidé de suspendre le processus de vente en attendant les analyses des experts sur la légalité juridique des opérations et la valeur de ces sociétés.