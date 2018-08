Conseil communal de Huy : quel avenir pour le site Thiry ?

Quel avenir pour le site de l'ancienne usine Thiry, située à 400 m du centre-ville de Huy, site qui appartient au centre hospitalier hutois ? C'était le thème d'une interpellation mardi soir au conseil communal hutois. Un avenir qui n'est pas encore vraiment déterminé.

Il y a encore diverses étapes à franchir avant d'y voir plus clair et de pouvoir élaborer un projet concret. Et donc comme le temps passe, certains s'inquiètent. C'est le cas de Samuel Cogolati, le conseiller communal Ecolo, auteur de l'interpellation : " En octobre 2017, au concours international d’architectes Europan, de nombreuses idées avaient été évoquées pour redessiner l’avenir du site, dont un marché couvert dans l’ancienne usine, des logements écologiques, etc. Et je m’aperçois quelques mois plus tard qu’on ne parle plus de ce concours Europan et je m’aperçois qu’un bureau d’étude est déjà au travail pour dessiner l’avenir du site. Moi je crois qu’il est capital de conserver ces anciennes usines Thiry qui ont un cachet tout à fait particulier ".