Conseil communal ahurissant à Verviers : la bourgmestre, le président du CPAS et trois échevins absents, le seul point à l'ordre du jour reporté

Le seul point à l’ordre du jour du conseil communal de Verviers est reporté au 26 avril prochain. La séance de ce mercredi soir avait été convoquée en urgence. Il s’agissait de retirer l’ancienne motion anti-Targnion, c’est-à-dire l’acte qui avait nommé de manière très éphémère Jean-François Istasse comme bourgmestre de la ville. Cette motion déjà suspendue par le Conseil d’Etat, par sa seule existence, empêche Malik Ben Achour de prendre la tête de la Ville à la place de Muriel Targnion. Ce soir, une nouvelle majorité PS – MR - Nouveau Verviers – CDH devait retirer cette vieille motion anti-Targnion. Cela aurait libéré le chemin pour Malik Ben Achour. Le PS a obtenu le report du point.

Ce conseil communal se tenait en présentiel. De nombreux échevins et conseillers étaient absents : la bourgmestre Muriel Targnion, le président du CPAS Hasan Aydin, les échevins Alexandre Loffet, Freddy Breuwer et Antoine Lukoki, les conseillers Saïd Naji, Anass Galas, Chimaine Nangi, Laurie Marechal, Bruno Berrendorf et Irène Dederichs. Pourquoi le PS a-t-il demandé à reporter l’unique point à l’ordre du jour ? "parce qu’en raison des nombreuses absences, nous n’avons pas assez de voix pour le voter" a répondu le chef de groupe socialiste Malik Ben Achour.

"Les absences sont des refus de prendre part à ce qu'ils veulent faire" commente l'échevin ex-socialiste Loffet, "C'est la mort du projet politique de Ben Achour qui n'a jamais eu de majorité dans son groupe". Alexandre Loffet estime que Malik Ben Achour s'acharne "dans ses envies jusqu'au-boutistes" et que c'est ce qui provoque cette situation. Les conseillers écologiste El Hajjaji et PTB Schoobroodt ont utilisé le mot "cirque" pour qualifier l'état présent du débat politique verviétois. Le conseil communal a duré 53 minutes. Le seul point à l'ordre du jour a été reporté à la séance du 26 avril.