"connard" insulte à Olne ce panneau anti-canettes

Après les arbres à canettes, voici le panneau insulteur. Le message est brutal, mais parfaitement compréhensible : "cessez de jeter vos déchets dans la nature et au long des routes". Ce panneau vient d’apparaître au bord de la route Croix-Renard à Olne. Le bourgmestre Cédric Halin compte le laisser bien en place.

"Ce n’est pas une initiative communale" sourit le bourgmestre. "Je ne sais pas qui a placé ce panneau, mais ce sont visiblement des citoyens bienveillants envers la collectivité. Ils y ont accroché des canettes et des bouteilles en plastique pour sensibiliser. Il y a un gros mot, je cite, 'connard' sur ce panneau. Je pense que c’est de nature à faire passer un message aux personnes qui jettent leurs déchets le long des routes".

La commune ne l'enlèvera pas

"Je ne vois pas pourquoi on l’enlèverait. Il n’est certes peut-être pas légal, mais il n’a pas l’air de gêner grand-monde. Par contre, les canettes au bord de la route, c’est vraiment une plaie, surtout depuis les confinements. On a de plus en plus de promeneurs. Beaucoup de gens sont peu respectueux du cadre et jettent ou abandonnent des choses, parfois même à côté des poubelles publiques. C’est un peu lamentable. On a aussi beaucoup d’éleveurs ici et les canettes peuvent blesser les vaches.

Le ramassage des ordures coûte de plus en plus cher aux communes. A Olne, nous avons 82 kilomètres de voiries. Si on doit mettre des ouvriers avec des sacs sur le bord des routes avec des sacs pour ramasser tous ces déchets sauvages, ça prend du temps, ça coûte cher et nous sommes obligés de répercuter le coût sur les citoyens de la collectivité d’Olne puisque c’est intégré dans la taxe déchets.

Ce panneau, ça nous fait sourire. C’est bien de voir que des citoyens ont à cœur de sensibiliser, de manière peut-être un peu radicale. Je n’approuve pas nécessairement l’insulte, mais je trouve que de temps en temps il faut essayer de toucher ceux qui ne respectent pas notre cadre de vie. J’espère que le message passera. Et je remercie les personnes qui ont d’initiative réalisé ce panneau."