Confinement: les piscines de Wanze et Waremme vidées, par souci d'économie

Dans le plan de déconfinement, la réouverture des piscines n'est pas encore prévue pour le moment. Les piscines communales ont fermé leurs portes depuis le mois de mars.

Mais même sans nageurs, elles continuent de coûter de l'argent car il faut les filtrer en permanence. Du coup, dans certaines communes comme à Wanze ou à Waremme, on a décidé de les vider pour faire des économies. Julien Humblet échevin des sports de la commune: "On est dans l'ordre de 4 à 5000 euros économisés tous les mois, rien que pour le traitement de l'eau. C'est donc déjà une dépense qu'on ne doit pas faire. Et nous en avons profité pour avancer certains travaux de nettoyage puisque, comme elle était vide, les ouvriers du complexe sportif ont réalisé les différents travaux d'entretien qui étaient nécessaires de faire et qui étaient d'habitude prévus fin décembre, début janvier. On espère ainsi ne pas devoir fermer la piscine fin de l'année pour essayer de récupérer un peu de temps et rattraper un peu la situation".