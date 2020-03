Confinement: le RAVeL fermé sur la commune de Lincent, notamment

Interdiction de circuler sur le Ravel! A Orp-Jauche, en Brabant Wallon, et dans la commune voisine de Lincent, en Province de Liège, les bourgmestres ont décidé de fermer l'ancienne ligne ferroviaire 147.

En pleine épidémie de coronavirus et de confinement, l'un et l'autre constatent que les promeneurs sont de plus en plus nombreux sur le RAVeL. Ils profitent des premiers rayons du soleil mais négligent les mesures de sécurité et de distanciation sociale. Yves Kinnard, bourgmestre de Lincent: "J'habite à une centaine de mètres du RAVeL et j'ai eu l'occasion de constater que de nombreuses personnes s'y promenaient, parfois avec des attroupements très importants. J'ai d'ailleurs fait le même constat que mon collègue bourgmestre d'Orp-Jauche. Et donc, en concertation, nous avons pris la décision de fermer les parties du RAVeL qui nous concernaient pour justement éviter ces attroupements".

Prendre l'air dans son jardin

Selon le bourgmestre, les gens ne respectent pas suffisamment les consignes. "C'est de l'inconscience" souligne-t-il. "99% des gens du village de Lincent disposent de terrain chez eux, de jardin, il est donc possible de s'oxygéner, de sortir de chez soi, en allant dans sa pelouse" explique Yves Kinnard.

Des barrières d'interdiction ont été installées aux endroits d'accès du RAVeL, et la police est chargée d'effectuer des contrôles réguliers.