Confinement et routes dégagées : oui, vous roulez plus vite

Sur des routes beaucoup moins encombrées, un certain nombre d'automobilistes ont tendance à rouler plus vite. Ce n'est pas seulement une impression, la police de la zone Secova l'a vérifié sur le terrain avec un lidar et un radar mobile.

Moins de voitures, autant de flashes

"Comme il y a moins de circulation" remarque le commissaire divisionnaire Vincent Braye, "certains usagers en profitent pour pousser sur le champignon. Nous sommes sortis un peu plus souvent avec notre radar mobile et nos agents ont constaté que le nombre de personnes flashées était sensiblement le même alors qu'il y a beaucoup moins de circulation.

Ca laisse penser que les usagers roulent effectivement plus vite. Sur les nationales de notre zone, où la vitesse est réglée à 50, 70 ou 90km/h, on constate des dépassements légèrement supérieurs à d'habitude. Alors qu'en temps normal, on flashe à 80 km/h au lieu de 50, ici on a constaté des vitesses de 90 et 100 km/h.

A partir du moment où les vitesses sont supérieures, oui, ils risquent des amendes supérieures de la part du Parquet. Mais ça, ce n'est pas lié au confinement, c'est en fonction de la vitesse constatée."