Confinement et déchets : plus de cartons et de bouteilles en 2020

Comme chaque année, Intradel fait l’inventaire de nos poubelles. L’année 2020 a été particulière avec des mois de confinement et l’arrêt de secteurs comme l’HORECA. Cela se ressent sur le contenu des sacs et conteneurs.

S’il n’y a eu qu’une très légère augmentation du nombre de kilos collectés par habitant 494 contre 490 en 2019, Intradel note une évolution du côté des bulles à verres et du ramassage des cartons. "Le Liégeois au sens provincial est sans doute festif même à domicile puisqu’on relève 14% de verres en plus", souligne le directeur général d’Intradel, Luc Joine.

Côté papiers et cartons, on assiste à une première hausse depuis longtemps, +3%, et cela s’explique par l’augmentation des achats sur internet qui génèrent plus d’emballages.

Les gens ont aussi trié plus cette année puisqu’on constate une augmentation de 13% des quantités collectées par la Ressourcerie du Pays de Liège. Dans les recyparcs, le nombre de visites a légèrement diminué par contre l’apport moyen par visiteur a connu une hausse.

Quant aux sacs bleus, ils ont gonflé de 31%. Pas de rapport avec le confinement spécialement. Ici, c'est l'autorisation de placer dans ces sacs de nouveaux types de déchets "plastiques" qui explique cette augmentation.

Neupré et Verviers, meilleurs élèves de la classe

Quarante-neuf communes ont adopté la collecte par conteneurs gris (résiduels) et verts (organiques). Parmi les nouvelles venues : Neupré et Verviers avec un effet immédiat puisque Neupré passe en tête au hit-parade des communes qui trie le mieux et Verviers, bonne dernière auparavant, est 10e sur les 72 communes de la zone Intradel " Neupré a vu sa quantité de déchets résiduels diminuer de près de 60%. A Verviers, on est passé de 197 kilos à 92 kilos par an et par habitant et sans une augmentation des dépôts clandestins", ajoute le directeur général d’Intradel.

De façon générale, ce sont évidemment les communes qui ont adopté les conteneurs qui se classent dans le "top" des communes à moindres déchets résiduels. La ville de Liège reste en queue de peloton avec 197 kilos de déchets résiduels produits par habitant chaque année. Cela s’explique par le rôle central de la ville avec, en journée, beaucoup de personnes qui n’y habitent pas. C’est aussi cela qui représente un frein à l’adoption des conteneurs : "mais nous poursuivons la réflexion. Il faut aussi tenir compte du type d’habitat dans une grande ville", explique Willy Demeyer, bourgmestre et, par ailleurs, président d’Intradel.

20% d’agressions en plus sur les préposés

Cette année n’a pas été simple pour les préposés des recyparcs puisqu’ils ont déposé 221 plaintes pour agression (verbales ou physiques) soit une augmentation de 20% . Les visiteurs ont aussi déposé 91 plaintes contre les préposés.

Des chiffres qui interpellent : " les gens ont trié puis ont emmagasiné plein de choses et à la réouverture après le premier confinement, il y avait beaucoup de files. Il y avait aussi des restrictions. Les remarques pour faire respecter le port du masque n’ont pas toujours été bien acceptées. Bref, il y a eu des tensions", ajoute Luc Joine.

Quant au délicat problème des langes acceptés jusqu’à présent dans les déchets organiques et qui devront être placés en 2022 dans les déchets résiduels, Intradel renvoie vers les communes et vers les producteurs : "ce sont les communes qui peuvent prévoir des quotités exonérées ou autres mesures sociales mais c’est surtout au niveau européen que l’on devrait agir pour que les producteurs remplacent les matières plastiques par des biodégradables"