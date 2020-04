Confinement et beau temps: des marchands de glace proposent la vente en ligne

Avec la reprise du printemps, c'est souvent la reprise aussi d'activité des glaciers. Mais voilà, l'épidémie de coronavirus est passée par là. Beaucoup ont arrêté toute activité, d'autres se sont organisés.

Fermeture pour certains

Avec sa camionnette, sans magasin, le glacier fait le bonheur des petits et des grands depuis 1979 du côté de Vottem. Une tournée stoppée nette avant même la décision officielle: "J'avais recommencé le 6 mars. On avait eu justement un beau week-end. Et ça a été le dernier. J'ai voulu arrêter parce que j'avais peur pour mes clients et pour ma santé".

Vente en ligne pour d'autres

Difficile de respecter les distances chez un glacier. L'association royale des artisans glaciers a donc recommandé de fermer. Et certains se sont adaptés très vite. Ils ont lancé la vente en ligne. Jérémy Ernst, de "Avalanche de saveurs du côté de Crisnée: "On a mis en place un système de livraison assez tôt. C'était vraiment une première. On conservera peut-être ce service-là après, si nos clients continuent de commander" explique-t-il.

On travaille l'été pour payer l'hiver

Vente en ligne et livraison organisées rapidement aussi pour la Gourmand'Ice à Verviers. Une façon pour Lætitia, la patronne, d'éviter une catastrophe maintenant et pour les mois à venir: "On travaille l'été pour payer l'hiver aussi. Chaque semaine qu'on perd, c'est comme si on perdait une semaine d'hiver et une semaine d'été. Si on compte les pertes comme la semaine passée où il faisait beau ... Avec ce qu'on a vendu, je ne sais même pas si on a fait un dixième".

Nombreux sont les glaciers à proposer livraison ou retrait sur rendez-vous. Alors si votre envie de bonne glace artisanale est irrésistible, vous savez ce qu'il vous reste à faire.