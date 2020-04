Confinement d'après-vacances scolaires : à Herstal, les grands moyens pour rattraper les enfants largués

Dans l’enseignement primaire communal, les gosses avaient été prévenus avant les congés : en cas de prolongation de la suspension des cours après Pâques, ils recevraient non plus seulement des conseils de lectures ou de jeux, mais du travail, à rendre sur feuilles. Ce qui a demandé toute une organisation, comme l’explique la directrice générale Pascale Steffens : "Tout le monde n’a pas une imprimante, alors nous avons contacté toutes les familles, pour qu’elles choisissent le mode de transmission le plus confortable pour elles, soit par courriel, soit par envoi postal, soit par dépôt dans la boîte aux lettres". La possibilité de se déplacer pour venir retirer les exemplaires papier a également été proposée, et des avis ont été apposés aux portes de chaque implantation.

La ville de Herstal est prétendument la cité de naissance de Charlemagne, dont il a été dit qu’il a inventé l’école. Légendes urbaines, sans doute. Mais il n’est pas inintéressant d’aller voir, là-bas, comment profs et instits tentent de réinventer une rentrée des classes sans classes, une période de confinement à domicile qui suit deux semaines de vacances.

Mais comment éviter que le lien ne soit perdu avec l’un ou l’autre élève ? Les appels et rappels téléphoniques n’ont pas toujours permis de rétablir un contact, parfois rompu depuis mars. Selon Pascale Steffens, "nous avons multiplié les efforts et les canaux de communication, mais sur nos quelque trois mille enfants, il y en a peut-être quatre ou cinq dont nous sommes sans nouvelles, peut-être… S’il y en a, ça reste très marginal".

Dans le secondaire, ce n'est pas plus simple...

Dans le réseau provincial, la directrice d’une école secondaire technique et professionnel prend moins de précautions. "Oui, nous avons perdu des élèves" confie Kira Makedonsky "nous avons pu le voir, parce que nous utilisons une plate-forme informatique qui s’appelle l’école virtuelle ; c’est un lieu d’échange d’informations, de cours, et nous avons transmis des codes d’accès à nos élèves, puis nous avons renvoyé des codes à ceux qui ont rencontré des difficultés à se connecter, mais nous avons pu voir en retour que certains ne se sont pas branchés." Sans se décourager, les enseignants et les éducateurs ont multiplié les démarches téléphoniques, mais elles n’ont pas toujours été couronnées de succès. Parfois, ce sont des groupes de camarades de classe sur des réseaux sociaux qui se sont révélés de meilleurs vecteurs de communication. Il reste quand même, apparemment, quelques adolescents "dans la nature".

Les travaux pratiques, ça va poser des problèmes

Mais dans cet établissement, une autre question taraude les esprits : les travaux pratiques. Kira Makedonsky : "Il y a des sections ou de la cuisine ou de repassage, ça peut s’apprendre à domicile. Mais ce n’est pas toujours le cas. Nous avons par exemple une section d’optique ; il faut s’exercer sur des machines, mais comme les élèves ne peuvent pas venir à l’école, c’est impossible de leur donner la formation. Quand nous les récupérerons, nous donnerons sans doute plus d’heures de pratique, mais il faut voir à partir de quand. Or, c’est un enseignement qualifiant. Et nous aurons peut-être des difficultés à certifier une qualification" Mais ça, ce n’est pas à l’échelon local que ça peut se régler, c’est au niveau ministériel.