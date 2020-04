Confinement: comment faire réparer son vélo ?

Vous vous déplacez à vélo pour vous rendre au travail ? Vous venez de casser votre chaîne en allant rouler pour vous détendre un peu et seul ?

Pas facile de trouver un professionnel pour réparer votre bicyclette.

Après avoir fermé quelques jours, un petit magasin établi à Banneux a décidé de rouvrir en prenant toutes les précautions nécessaires.

Le vélo, outil de mobilité

"On a de la chance d’avoir une clientèle qui se déplace beaucoup à vélo pour se rendre au travail notamment, on ne voulait pas les abandonner", explique Jérôme Gilbert, le patron de Bbikes, "les décisions stipulent bien que pour la mobilité, on peut toujours ouvrir la partie atelier."

Après quelques jours de fermeture, l’atelier a donc rouvert mais en prenant toutes les mesures de précaution nécessaires : " on travaille avec un seul mécano, c’est un client à la fois et personne ne se croise". Et pour éviter d’éventuelles files, c’est simple, c’est sur rendez-vous : "via nos téléphones car en plus notre site a été piraté !".

C’est un des rares ateliers vélo à être encore ouvert " peut-être que d’autres vont faire de même maintenant, je l’espère pour leur clientèle".