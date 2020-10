Condroz : des experts pour vous aider à isoler votre maison et à trouver les primes

Pas toujours facile de se lancer dans des travaux d’isolation : le choix des matériaux, la liste des primes à solliciter, les priorités à faire, le budget à établir… L’opération Renov’energie, menée par le GAL (Groupe d’action local) Pays des Condruzes, dans le Condroz, propose aux habitants un accompagnement personnel. 7 communes sont concernées : Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot. Une chouette initiative dont nous avions envie de vous parler, avec Marc Wauthelet, le coordinateur du projet.

Marc Wauthelet, est-ce que vous donnez des sous aux habitants, pour isoler, ou est-ce un peu plus compliqué que cela ? "En fait, nous mettons à disposition des citoyens des experts qui vont leur permettre d’obtenir des primes ou d’économiser de l’énergie à l’avenir. L’objectif est de mieux s’y retrouver aussi dans les méandres de la législation et aussi dans les méandres technologiques, parce qu’il y a tellement de choix ! Et nous poussons aussi vers des matériaux naturels".

Un enjeu plus large que la simple isolation individuelle

"On a montré que des projets d’isolation peuvent permettre de faire des économies importantes, d’autant qu’il y a aussi des primes assez jolies à obtenir". Selon le Plan Climat du Condroz, plus de 30% des émissions de CO2 du territoire sont liés au logement. Améliorer l’efficacité énergétique des logements est donc un levier essentiel de lutte contre les changements climatiques.

Une centaine de personnes ont déjà bénéficié de cet accompagnement. Peut-on encore vous contacter ? "Bien, sûr, on ne demande que ça. On va d’ailleurs faire des séances d’information dans nos 7 villages et nous comptons les faire mi-novembre si les circonstances le permettent. Et c’est un service gratuit, à l’exception d’une caution de 80 euros : on a sélectionné une coopérative, Corenove ; et ce sont eux qui vont faire les audits chez les gens. Ce n’est pas vraiment des audits, ce sont des scans simplifiés, avant de faire un audit éventuellement ; et avec ce scan, on demande 80 euros mais on accompagne les gens, on leur indique vers quelles voies aller, et quelles seraient les plus rentables. Et cette caution de 80 euros est remboursée quand les travaux commencent.

Les dates des séances d’information sont disponibles sur www.renovenergie.be. Contacts : Geoffroy Germeau, Marc Wauthelet – energie@galcondruses.be – 085/27.46.14