Concours de doudounes place St Lambert à Liège: c'était un "canicular" au 40e degré !

Lorsqu’il lance sur Facebook, son concours de doudounes en pleine canicule, Thomas n’imaginait pas qu’il serait pris au sérieux. Dans son événement, le Liégeois propose de mettre sa plus belle doudoune et de venir fêter la canicule ce jeudi entre 14 heures et 14h01 place Saint-Lambert, "à l’ombre de…, euh, à l’ombre de rien."

L’organisateur liégeois précise aussi sur sa page en post-scriptum : '"Au pays de Magritte, de James Ensor et du Grand Jojo, on ne devrait pas expliquer que c’est du second degré, mais en réalité…" En réalité, son événement commence à faire le buzz. Très vite environ, 300 personnes répondent à l’appel en annonçant qu’elles participeront et un millier d’internautes se disent intéressés.