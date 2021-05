Concert-test à Spa: ceux qui ne verront pas Ykons mais qui participent à l’expérience

Le premier événement-test organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles aura lieu ce vendredi soir à Spa. Le Petit Théâtre de Spa accueille en effet un concert du groupe liégeois (originaire de Herve) Ykons. Au total, 220 personnes pourront assister à ce concert dans cette salle qui peut normalement en accueillir 440, et cela selon un protocole de sécurité très strict.

Pour les besoins de cet événement-test, une sélection aléatoire a été réalisée parmi les personnes inscrites pour constituer deux groupes distincts: le groupe de personnes qui pourra assister de manière effective au concert à l'intérieur de la salle et le groupe "contrôle", qui lui, ne pourra pas participer au concert, mais qui servira de point de comparaison dans l'évaluation des risques.

150 kilomètres pour se faire dépister sans assister au concert

Sandra Lerate, Louvièroise, fait partie de ce "groupe contrôle" et devra se plier aux contraintes liées à cet événement particulier: "Nous devons être au centre de vaccination de Spa à 18h10. Dans les deux heures qui précèdent notre arrivée sur place et le test -qui sera salivaire-, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger, on ne peut pas fumer. Et on devra être retestés sept jours plus tard, en l'occurrence le 14 mai, où il faudra de nouveau se rendre à Spa. On s'engage également à ne participer à aucun événement dans les sept jours qui suivent le concert-test".