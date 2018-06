Communales à Seraing: réalisme et continuité pour le programme du PS d'Alain Mathot

Le bourgmestre de Seraing tirera une liste sur laquelle la moitié des candidats se présentera pour la première fois et dont 5 ont moins de 30 ans. Il a rappelé les différents acquis obtenus par les Sérésiens en plus de 100 ans de pouvoir "sans toucher aux taxes, aux services et en évitant tout licenciement malgré les pertes liées à la sidérurgie". Pour le bourgmestre, la priorité, c'est de poursuivre le redéploiement de la ville dont les premiers effets se font sentir depuis son arrivée au maïorat avec depuis, la création de 1500 emplois et l'arrivée de 4000 nouveaux habitants.

Laura Crapanzano, 28 ans administratrice PS chez Publifin - © Erik Dagonnier

"Quand on est jeune et qu’on nous envoie à Publifin et quand on a vu le scandale médiatique que ça a été , ça fait un peu peur. Mais ensuite, on est entouré, on est formé et on a la possibilité d’être entendu et de confronter nos idées. Le parti nous entoure et c’est ça aussi être au parti socialiste, c’est une véritable équipe. En tant que jeune quand on s'investit, on a dans le coin de notre tête, le dossier Publifin mais aussi toutes les réalisations qui ont été faites notamment à Seraing par le parti socialiste."