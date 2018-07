Communales 2018: les inscriptions se clôturent pour les électeurs étrangers

Pour les étrangers qui voudraient voter aux prochaines communales, le temps presse. Ils ont jusqu'à ce mardi pour se manifester. Ensuite, les listes électorales seront bouclées.

Moins d'un dixième des électeurs potentiels inscrits

La démarche est pourtant simple: il faut se présenter au service population de sa commune et remplir un formulaire. Mais les étrangers sont finalement assez peu nombreux à s'inscrire. Pour l'instant, moins d'un dixième des électeurs potentiels l'ont fait.

Comment cela s'explique-t-il? Il y aurait tout d'abord un manque de publicité de la part des autorités publiques, et notamment de la Région wallonne. C'est en tout cas ce que pointe Farid Nagui, le directeur du centre régional d'intégration de Verviers. Verviers où plus d'un habitant sur dix est étranger: "Au niveau de la ministre des pouvoirs locaux, il y a un courrier qui a été envoyé aux électeurs potentiels" explique Farid Nagui. "Il y a eu un changement de majorité en Wallonie, donc je pense que ça a pris un peu de retard par rapport à ça. C'est vrai que le courrier qui a été envoyé aux électeurs potentiels l'a été fait fin mai, début juin par la Région. Pour nous, c'est un délai assez court". De leur côté, les communes n'ont aucune obligation de communiquer sur le sujet, et dans les faits, rares sont celles qui ont pris la peine de le faire. Enfin, Farid Nagui pointe un autre problème: les documents d'information sont toujours en français. Charge aux associations d'assurer la traduction vers d'autres langues.

Une fois inscrit, l'électeur doit voter

Il faut aussi préciser qu'une fois qu'un étranger s'inscrit, comme un Belge, il DOIT aller voter. Et cela pourrait aussi en dissuader certains. Farid Nagui: "C'est la culture belge. Nous, ça paraît normal puisqu'en Belgique, chaque citoyen qui est inscrit comme électeur a cette culture, mais pour d’autres pays, c'est différent. Pour certaines personnes peut-être, principalement pour les Européens, je pense que ça peut être un frein, effectivement".

Toutefois, contrairement aux Belges, les étrangers qui s'inscrivent sur les listes électorales auront la possibilité de se désinscrire ensuite. En 2012, à Verviers, 15% des potentiels électeurs étrangers ont participé au scrutin.

Si vous êtes étrangers, résidant en Belgique, et que vous voulez voter aux élections communales d'octobre prochain, il vous reste donc un jour pour vous inscrire auprès de votre commune. Pour voter, il y a plusieurs conditions à remplir. Les non-Européens doivent par exemple démontrer qu'ils vivent depuis plus de 5 ans sans interruption en Belgique.

A noter qu'à Bruxelles, un peu plus de 30.000 non-Belges ont fait la démarche. Cela représente à peine 10% des ressortissants étrangers de la région.