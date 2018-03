Communales 2018: la liste MR-IC de Daniel Bacquelaine s'unit au cdH à Chaudfontaine

Le groupe MR-IC du bourgmestre empêché de Chaudfontaine et ministre fédéral des Pensions, Daniel Bacquelaine, s'unira au cdH en vue de constituer une liste commune, sous l'appellation "Up! Unis pour Chaudfontaine", pour les élections communales du 14 octobre prochain, a annoncé lundi sa tête de liste.

Bien que le groupe MR-IC dispose de la majorité absolue à Chaudfontaine, avec 17 sièges sur 27, il a décidé de s'unir au cdH (trois sièges) en vue de ce scrutin. L'objectif est de constituer l'union la plus large possible pour mener des projets au bénéfice de la population calidifontaine, a précisé M. Bacquelaine au cours d'une conférence de presse donnée dans son fief.

Si la composition complète de la liste n'est pas encore connue, on sait déjà qu'elle sera menée par le le ministre des Pensions. On y retrouvera, en plus du bourgmestre faisant fonction Laurent Burton (MR-IC), la plupart des échevins et conseillers sortants comme Bruno Lhoest (MR-IC), Dominique Verlaine (cdH), Madeleine Haesbroeck (MR-IC) ou Benoît Laloux (cdH).