Commerces dévastés par les inondations à Theux: la commune organise un marché pour aider les habitants

A Theux, les commerces du centre ont été dévastés par les inondations. La commune a décidé d’organiser un marché hebdomadaire pour permettre à ses citoyens de continuer à trouver régulièrement certains produits à proximité de chez eux.

Un marché, et bientôt des food-trucks

Un projet en deux volets puisque la commune veut aussi inviter des food-trucks à venir s’installer à différents endroits de la commune.

Habituellement, Theux accueille un seul marché par mois, un marché artisanal organisé de mai à septembre. Dorénavant, un marché se tiendra chaque jeudi en fin de journée. Le premier du genre a eu lieu hier.

Organisé dans l'urgence, ce premier marché hebdomadaire accueillait 5 échoppes. Il s'étoffera par la suite. Parmi les commerçants présents, une marchande de confiseries qui ne participe pas au marché mensuel: "On m'a téléphoné hier pour me proposer de venir. Je suis venue. Je me suis dit que les chiques, ça peut aussi changer un peu, faire plaisir aux enfants et réconforter les grands aussi. J'ai perdu des marchés puisqu'à Chênée, c'est sinistré, à Dolhain aussi. Ça me fait du bien aussi de pouvoir vendre un peu".

Ça va redonner vie au centre

Les clients aussi semblent satisfaits de l'initiative: "C'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de voiture, qui n'ont plus rien quoi, et pour aller faire des courses, c'est vraiment difficile".

"Ça va redonner vie, on revoit les commerces arriver, pour nous, c'est important de se dire qu'on a le choix" témoigne cette autre cliente. "Et des food-trucks, ça nous ferait un grand bien pour nous remonter le moral quand on a des petits creux".