Comment trouver une solution pérenne pour accueillir le jour et la nuit les migrants présents dans la région de Waremme ?

A Waremme, des migrants ont établi un camp dans un bois proche de la crèche communale et du stade. Ces migrants sont souvent uniquement en transit. Leur espoir est de rallier l’Angleterre. La Ville compte démanteler le camp de fortune le 15 juin prochain. Elle évoque la sécurité et la salubrité. Mais pour ceux qui aident les migrants cela ne fera que déplacer le problème. Ils demandent une solution pérenne, négociée et juste. La Ville assure qu’elle continue à chercher une telle solution en concertation avec les bénévoles justement.

Vu les réunions planifiées ce lundi et encore ce mardi, le bourgmestre de Waremme attend avant de s’exprimer sur la question.

De leur côté, les bénévoles ne comprennent pas la décision de démanteler le camp. Diego Dumont, un des responsables de l’association "Hesbaye, terre d’accueil" explique : "On peut comprendre qu’une ville puisse ne pas tolérer un campement en plein centre. Mais on sait que ça ne va rien régler. Même si on démonte les tentes, les gens vont rester, ils vont se cacher plus et donc ils vont être plus vulnérables. On aura moins accès à eux. Ils auront moins accès aux dispositifs qu’on met en place sur Waremme.".

Comme l’abri de jour organisé à la salle Familia. Elle appartient au doyenné. Son rachat est évoqué. La Ville a d’ailleurs interrogé la Région wallonne sur la possibilité d’obtenir un subside pour acheter un tel local. "Mais même si on met 20 personnes en hébergement là, on sait que ça ne répond pas à tous les besoins.", relève Diego Dumont, "Et qui va gérer ces 20 personnes qui vont dormir là et qui vont rester là 24 heures sur 24 ? Les locaux, c’est une chose, mais, après ça, il faut qu’il y ait un encadrement. Pour l’instant, tous les dispositifs en Hesbaye sont des dispositifs tenus par des bénévoles et ce n’est pas le rôle des bénévoles de gérer toute la problématique de la migration ou de la transmigration. Avec toutes les structures qu’on a ici en Hesbaye, on est au maximum des possibilités. On gère quand même entre 80 et 100 personnes toute la semaine et parfois ça monte jusqu’à 140 le week-end. Plus, ce n’est pas possible. Alors c’est vrai que ce n’est pas la commune de Waremme qui devrait tout faire, mais ce sont les autorités en général qui doivent prendre ce problème en charge. Clairement, au départ, c’est une thématique fédérale, mais on sait que le fédéral ne bouge pas beaucoup. Donc il faudra une structure beaucoup plus forte, avec l’intervention des autres communes, de la Province, de la Région wallonne, vu que le fédéral ne fera rien."