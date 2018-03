Comment se porte votre commune à sept mois des élections ?

Une étude sur la typologie des communes belges vient d’être menée par la banque Belfius. En région liégeoise, les communes à la population la plus aisée sont situées à l'ouest de la province et dans le sud de la périphérie liégeoise.

Les critères pris en compte sont variés et ont permis de classer les 262 communes wallonnes selon des axes tels que le niveau d'activité économique, le prix des logements, le revenu de la population ou encore le taux de chômage.

Parmi les communes liégeoises où l'activité économique est la plus dense par rapport à leur taille et au nombre d'habitants, on retrouve des localités comme Engis et Aubel, où le bourgmestre Jean-Claude Meurens le confirme, c'est une commune rurale, mais où il n'y a pas que des champs et des vaches. "On parle de 140 professions commerciales qui peuvent aller du coiffeur jusqu’à la grosse entreprise ". Le secteur de la viande rythme l’emploi sur le territoire aubelois puisque plus de 1000 personnes y travaillent chaque jour. "C’est énorme puisque la commune compte 4200 habitants", souligne le bourgmestre.

Un outil en vue des élections

En matière d'urbanisation, sans réelle surprise, les zones les plus denses sont Liège, Herstal et St-Nicolas.

Il y a des communes dont la population rajeunit. D'autres où les cheveux blancs se multiplient: c'est notamment le cas de Spa et Chaudfontaine.

Ces données statistiques vont être transmises à chaque commune. Ce sera aux élus d'en faire bon usage pour en tirer les enseignements et se positionner face aux défis à relever dans leur commune respective. Ces informations constituent des indices de poids à quelques mois des élections.