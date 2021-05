Comment rendre le palais des Princes-Evêques aux liégeois ?

C’est la question posée, sur les bancs de l’opposition écologiste, au conseil communal de ce lundi soir. Il faut dire que l’édifice, qui appartient à la régie des bâtiments de l’état, est un joyau architectural, pourrait devenir un atout touristique majeur de la ville. Mais il est occupé par le ministère de la justice, ce qui en restreint l’accès, et qui en réduit la qualité de l’entretien, pour des raisons budgétaires fédérales.

Des travaux de rénovation et de mise en conformité sont envisagés, pour plusieurs dizaines de millions. Pour le groupe Vert Ardent, il faudrait profiter des circonstances pour évacuer les greffiers et magistrats de la cour d'appel, les reloger ailleurs dans des locaux disponibles, et donner une nouvelle fonction à ce site prestigieux.

L’échevine du patrimoine se dit prête à jouer un rôle de facilitatrice pour discuter avec les diverses administrations concernées, sans toutefois penser qu’il faille balayer d’un revers de manche les divers services publics, et leurs fonctionnaires, qui occupent le lieu.