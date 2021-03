Comment Nethys a imposé la loi du silence à sa maison mère

Parmi les questions essentielles auxquelles la justice va devoir trouver la réponse, dans le dossier Nethys, c’est de savoir comment les informations ont circulé à l’intérieur et autour de l’intercommunale, pour déterminer si des décideurs politiques de haut niveau ont autorisé les "indemnités de rétention".

Une obligation de confidentialité, au-delà de la durée du mandat d’administrateur

L’entreprise, c’est peu de le dire, a cultivé le culte du secret. Dans la période cruciale, au printemps 2018, au moment même où le plafonnement salarial va commencer à s’appliquer, et où la vente de filiales s’organise, le management exige des administrateurs de Publifin la signature d’une déclaration de confidentialité. Au terme du texte qui leur est soumis, ils s’interdisent de divulguer à des tiers non seulement des informations stratégiques, ce qui n’est pas anormal dans une société commerciale, mais également des données à caractère personnel. Ce n'est pas une clause inhabituelle, non plus: elle recouvre la gestion des ressources humaines. Mais, avec le recul, elle est peut-être taillée sur mesure pour englober les questions de rémunérations.

Interdit de parler à des tiers de "données à caractère personnel"

Le document, tel qu’il est proposé, est jugé d’une excessive rigidité, notamment par un administrateur libéral. Il faut trois séances, plusieurs mois de propositions et contre-propositions pour que, quand même, à l’automne, la liberté de s’exprimer publiquement dans le cadre du débat démocratique soit reconnue. Mais entretemps, faute d’engagements formels d’une absolue discrétion, le détail des arrangements n’a guère été divulgué. La présidente de l’époque, qui a rencontré pendant cinq heures les directeurs de Nethys pour négocier les conditions d’application du décret gouvernance, refuse de communiquer les conventions, malgré la demande d’un administrateur écologiste. La ministre de tutelle en a-t-elle été informée ? Une phrase, dans un rapport annuel, semble l’indique. Mais de façon extrêmement laconique. Les enquêteurs ne vont pas manquer de s'intéresser aux comptes-rendus des nombreuses "réunions de suivi" qui se sont régulièrement tenues en son cabinet, à la région wallonne. Pour autant qu'ils existent encore...