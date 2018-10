Comment bien tailler ses hortensias ?

A Court Saint-Etienne, dans son espace de travail, Thierry de Ryckel, entretient entre 300 et 400 variétés de plantes. Il existe neuf familles d'hortensias: deux d'entre elles sont plus populaires que les autres: l'hydrangea macrophylla et l'hydrangea paniculata. "On distingue l'hydrangea paniculata par les pointes blanches qui peuvent faner en vert ou en rouge. Et le macrophylla, on le distingue avec ses fleurs rondes roses ou bleues" précise Thierry de Ryckel.

On peut commencer à tailler

Vous disposez des mois d'automne et d'hiver pour effectuer la taille nécessaire. "Le paniculata fleurit sur le bois de l'année. Cela veut dire que l'ébauche florale n'est pas dans la plante en hiver. Pour avoir une belle plante l'année suivante, on retaille fortement les deux tiers des branches chaque année. On peut faire cela d'octobre à mars sans aucune difficulté. Pour les macrophylla, il faut bien comprendre que la fleur se forme sur le bois de l'année précédente. Cela veut dire que dans le bourgeon qui s'est fait en septembre, une ébauche florale s'est constituée. Si on taille, on perd la fleur. Donc, on ne taille surtout pas un macrophylla. On se borne juste à couper les fleurs fanées et autres déchets de bois secs, c'est tout" explique Thierry De Ryckel.

La vie est plus forte que tout

Thierry de Ryckel totalise 28 années d'expérience. A propos de la sécheresse de cette année et des dégâts dans votre jardin, il ne faut pas laisser tomber les bras. "La sécheresse a été épouvantable mais la vie est plus forte que tout. Dès qu'il va y avoir de l'eau, les plantes vont repartir l'année prochaine sans aucun problème. Simplement, il faudra bien les suivre, bien les tailler et toujours bien les arroser surtout si la chaleur est au rendez-vous l'année prochaine".

Thierry de Ryckel va profiter des mois d'hiver pour terminer son prochain livre qui paraîtra au printemps. Son éclairage et ses conseils sont attendus par les nombreux amateurs d'hortensias.