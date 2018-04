Comment améliorer le surtitrage au théâtre par le système de reconnaissance vocale

Les nouvelles technologies s'invitent aussi de plus en plus dans le domaine des arts, dans le secteur théâtral notamment, offrant ainsi de nouvelles perspectives dans la réalisation des spectacles. Ainsi, dans le cadre d'un vaste projet européen, le Théâtre de Liège travaille sur le développement d'un projet de surtitrage innovant qui utilise la reconnaissance vocale.

Dub it:One Voice, Many Languages, le projet du Théâtre de Liège

Comment améliorer le surtitrage au théâtre, fruit d'une manipulation humaine, qui souffre souvent d'un problème de synchronisation entre ce que disent les comédiens et le texte affiché sur un bandeau placé en-dessous de la scène? Le Théâtre de Liège, en collaboration avec des partenaires du secteur théâtral-la Cie bruxelloise Transquinquennal, le Théâtre National "Marin Sorescu" de Craiova en Roumanie-et du secteur scientifique-le Centre de recherche montois Multitel Innovation notamment-a imaginé un dispositif tout a fait innovant: " On est arrivé à la phase de validation du premier prototype qui consiste en un dispositif basé sur la reconnaissance vocale" explique Jonathan Thonon, coordinateur des nouvelles technologies au sein du Théâtre de Liège " il s'agit donc d'une inquisition sonore de ce qui se dit sur scène et qui permet d'envoyer directement la voix dans le moteur de reconnaissance vocale qui reconnaît ce qui est dit sur scène et l'envoie à un cerveau, dira-t-on, qui peut alors envoyer le bon sous-titre au bon moment. Tout est absolument automatisé. Le surtitre part automatiquement, soit au moment où l'acteur dit sa réplique sur scène, soit un peu avant ou un peu après. On peut adapter le lancement du surtitre sur l'impulsion que le logiciel reçoit. C'est tout à fait paramétrable".

La difficulté majeure de ce projet réside dans l'environnement théâtral lui-même. "C'est un environnement qui est véritablement hostile à la reconnaissance vocale souligne Jonathan Thonon " dans l'espace théâtral il y a beaucoup de bruit, des gens qui parlent en même temps, les spectateurs, de la musique etc. On en parlait souvent avec les ingénieurs de Multitel qui nous disaient que c'était le pire cas d'étude qui puisse exister pour faire de la reconnaissance vocale. Le gros défit a été de développer des algorithmes de débruitage pour isoler les voix et avoir un son qui soit exploitable par le logiciel de reconnaissance vocale."

Idiomatic

"Idiomatic", c'est le titre du spectacle de la Cie bruxelloise Transquinquennal, associée à ce projet. Un spectacle justement basé sur la question de la communication avec la présence de cinq acteurs qui, chacun, parle une langue différente. L'occasion de tester le prototype lors de la saison prochaine, en février 2019.