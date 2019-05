Cérémonie d'hommage aux trois victimes de l'attaque terroriste de l'an dernier

Il y a un an, jour pour jour, un détenu en congé pénitentiaire semait la mort en plein cœur de Liège. En quelques minutes, Benjamin Herman enlevait la vie à 2 policières et 1 étudiant sur le Boulevard d'Avroy. Une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Liège sera organisée aujourd'hui. Elle se déroulera sur les lieux du drame, a indiqué jeudi la police de Liège.

Un an plus tard, la Ville et la police de Liège organisent une cérémonie d'hommage aux trois victimes sur les lieux du drame, en présence des familles des victimes. Le rassemblement des familles, des autorités présentes et des policiers est prévu à 10h dans le hall d'entrée de l'athénée Léonie de Waha. A 10h15, un cortège démarrera du parvis de l'établissement scolaire en direction du lieu du drame, à l'angle du boulevard d'Avroy et de la rue des Augustins. A cet endroit, une plaque commémorative sera apposée sur la façade du café "Les Augustins".