Du lait déversé sur les prairies par des agriculteurs en colère, des agriculteurs en pleurs aussi. Ces images de 2009, tout le monde s'en souvient. Charles Culot, lui, en a fait une pièce de Théâtre. "Nourrir l'humanité: c'est un métier", c'est son titre. Elle a été créée en 2012 et réactualisée. Cette pièce est aussi à la base du festival "Nourrir Liège" dont la 3ème édition a commencé le 21 mars.

Comédien, fils d'agriculteur, Charles Culot propose un véritable documentaire version théâtre.

"Face à cette détresse parce qu'on peut vraiment parler d'une détresse face aux prix qui fluctuent, à ce capitalisme financiarisé dont les producteurs sont les premières victimes, on s'est dit qu'on devait en parler et leur donner la parole. Alors on a pris notre caméra et nous sommes allés de ferme en ferme un peu partout en Belgique. Les agriculteurs ont parlé de leur quotidien, de leurs espoirs, de leurs doutes. Et donc, à travers ces nombreux témoignages, que nous imitons sur la scène de théâtre, nous rendons au public, dans l'intimité la plus totale, ce que les agriculteurs nous ont dit", raconte t-il.

"Nourrir l'humanité: c'est un métier " sera jouée au Lycée St Jacques à Liège le 26 mars. Elle sera suivie d'un débat avec des agriculteurs notamment. Quant au programme du festival il est accessible sur nourrirliege.be