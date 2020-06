Comblain-au-Pont : plus de journées d'école du dehors pour mieux respecter les bulles

Faire classe en pleine nature, c’est une idée qui est née au Danemark dans les années 1950. Depuis, elle a fait son chemin, jusqu’à l’école fondamentale Saint-Joseph de Comblain-au-Pont, par exemple. Là, depuis le retour des enfants après le confinement, la fréquence des journées d’école du dehors a même augmenté, histoire de plus facilement maintenir les distances tout en permettant aux élèves de s’aérer.

Les élèves mènent l’enquête

Ce mardi matin, nous avons suivi les enfants de 3e et 4e années et leurs enseignants dans le parc Saint-Martin. Ils y menaient une enquête. "Il y a eu un vol et on doit trouver le coupable.", nous explique une élève, "On a douze suspects. On va chez plein de personnes pour avoir plus d’informations et trouver le voleur."

Les enfants jouent tout en apprenant. "Si on sort, ce n’est pas pour faire uniquement de l’exercice physique ou pour découvrir le paysage. C’est aussi évidemment plein de notions et de compétences qui sont travaillées. Pour le moment, ils font un jeu avec un travail de lecture, avec un travail géographique, ils vont aussi aller retravailler le périmètre sur un coin par là.", explique Andrée Bastin-Gridelet, la directrice de l’école Saint-Joseph. "L’activité de ce matin intègre plusieurs compétences : le savoir lire, le savoir parler, le savoir écouter.", complète Caroline Lekeu, l’institutrice.

Moins de monde en même temps à l’école

Caroline Lekeu poursuit : "Depuis deux ans, on essaie de sortir toutes les semaines ou, en tout cas, une journée tous les quinze jours. Et actuellement, au vu des circonstances et des mesures d’hygiène, nous favorisons l’école du dehors à raison de trois fois semaine afin de rester en bulle et de ne pas rencontrer les autres bulles de l’école." Sa directrice ajoute : "Comme cela à l’école, il reste un groupe, un groupe classe, et la cour de récréation est disponible. Il y a moins de monde en même temps à l’école, pour fréquenter les toilettes etc., il y a moins de croisements.".

Andrée Bastin-Gridelet relève aussi : "Les enfants bougent beaucoup avec nous. Ils découvrent des endroits. Il y a des tas d’endroits ici à Comblain. Je crois que les enfants restent plus confinés chez eux qu’à une certaine époque. Puis il y a les tablettes qui mobilisent quand même pas mal à la maison. Donc je pense que c’est bien qu’on puisse redécouvrir tout ça avec les enfants."

Caroline Lekeu enchaîne : "On essaie de profiter des espaces qui sont autour de chez nous pour intégrer des apprentissages dehors. On est déjà des convaincus de l’école du dehors et le fait d’être, quelque part, invités à aller dehors, nous permet de nous rendre encore plus créateurs, au niveau innovation pédagogique, c’est juste extraordinaire. Les enfants sont heureux de venir à l’école, après deux mois de confinement où ils ont été enfermés et n’ont pas toujours eu l’espace qu’ils souhaitaient. Ils ont été certainement confrontés aux écrans plus que d’ordinaire. Aujourd’hui, ils ont retrouvé le contact avec la nature et avec les copains. L’école du dehors nous permet aussi de développer les compétences émotionnelles, cognitives, motrices aussi et renforce l’épanouissement des enfants."

Apprendre "plein de trucs"

Les enfants goûtent pleinement au plaisir de l’école du dehors : "C’est beaucoup mieux quand même que sur un banc, moi je trouve", "On apprend plein de trucs.", "On fait du savoir écouter, par exemple, quand ils nous lisent des choses, on fait de la lecture et tout ça.", "On apprend l’éveil géographique, le savoir écouter, le savoir lire.", "On a l’impression qu’on joue mais en fait on travaille en même temps." "On vient de recommencer l’école parce qu’il y a eu le virus. Je trouve que c’est mieux pour la santé d’aller plus dehors.", "Moi je pense que c’est parce que, comme ça, on ne mélange pas les classes à l’école.", "On doit essayer d’être le plus souvent dehors.", "On doit essayer de moins voir les autres et de moins les toucher. On peut juste voir notre bulle."