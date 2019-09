Collecte de déchets : Intradel augmente progressivement ses tarifs de 8% en 3 ans

Une hausse de 8% en 3 ans… C’est l’important surcoût que vous risquez de payer pour le ramassage de vos poubelles en province de Liège. Intradel a décidé une augmentation progressive de ses tarifs : 4% en 2020, 2% en 2021 et 2% en 2022. L’intercommunale Intradel gère les déchets ménagers de 72 communes liégeoises. Son conseil d’administration a eu lieu jeudi.

Une hausse des prix après 4 ans sans augmentation

Les augmentations successives annoncées par Intradel risquent de faire mal au portefeuille. Mais l’intercommunale de gestion des déchets tempère cette hausse. Elle rappelle qu’à la demande des communes, Intradel n’a plus augmenté ses tarifs depuis 2016. 4 ans donc, durant lesquels Intradel a puisé dans ses réserves pour compenser les surcoûts. Aujourd’hui, un an après les élections communales, Intradel a décidé d’adapter ses tarifs. Comment explique-t-elle cette augmentation de prix ?

Inflation, baisse de subsides, hausse du coût des recyparcs…

D’abord, simplement à cause de l’inflation. A cause aussi du prix de l’électricité et du traitement des cartons qui augmente. Comme celui du coût de fonctionnement des recyparcs. A cela s’ajoute une baisse de subventions de la Région wallonne concernant l’incinération des déchets. Par contre, selon Intradel, le choix de plus en plus fréquent des communes de passer aux conteneurs à puce ne coûterait pas plus cher à l’intercommunale. N’empêche. La hausse des tarifs devrait à terme se retrouver d’une manière ou d’une autre, sur la facture du citoyen selon le principe du coût-vérité imposé par la Région wallonne en matière de déchets. Reste à voir comment les communes l’appliqueront.