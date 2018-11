Coalition PS-MR à Liège: "c'est une véritable mascarade !"

A Liège, la nouvelle majorité à la tête de la ville verra s'allier le PS et le MR, sauf très improbable retournement de dernière minute. Le PS a en effet mis fin aux discussions avec les écologistes de Vert Ardent et le cdH, après avoir fait de même il y a quelques jours avec le PTB.

Du côté des exclus, la déception est amère. Chez Vert Ardent, on parle de "coalition des battus", PS et MR ayant chacun perdu des sièges, et de "majorité Publifin". Et au cdH, Carine Clotuche, qui était tête de liste, parle de "mascarade" : " C’est une véritable mascarade dans la mesure où il n’y a pas eu de négociation. Nous avons établi une note dans laquelle nous avons résumé nos priorités. Elle a été lue mais à aucun moment il y a eu négociation. "

La conseillère communale cdH explique cet échec par la volonté du PS de s’allier au MR dès le départ : " Nous avons appris également que le MR acceptait de n’avoir que 3 échevins alors qu’il pouvait prétendre à 4. Donc, nous disons que c’est vers la solution de la facilité que le PS va depuis le début. "

Cependant, les socialistes parlent d'exigences au niveau de la gestion budgétaire. " Nous n’avons jamais parlé d’austérité comme ils en ont parlé dans leur article mais simplement de rigueur budgétaire. À aucun moment, il y a eu une opposition claire et ferme du PS. Bien au contraire, à la fin de la première rencontre, ils nous ont demandé si on accepterait de s’occuper des finances " se défend Carine Clotuche.