Clermont-sur-Berwinne, l'un des plus beaux villages de Wallonie, vu sous son angle "insolite"

Clermont-sur-Berwinne, commune de Thimister-Clermont, sa place de la Halle et ses venelles pavées, son ancien Hôtel de Ville et sa célèbre salle de mariage où tant de consentements mutuels ont été prononcés "au-dessus" de la rue principale qu'elle enjambe; Clermont et son église Saint-Jacques-le-Majeur, entourée du vieux cimetière, Clermont et ses anciennes masures datant de plusieurs siècles. Clermont-sur-Berwinne, étape devenue classique des randonneurs et des cyclistes, Clermont, l'un des plus beaux villages de Wallonie,..... mais aussi Clermont insolite! Une facette méconnue du touriste voire même des habitants qu'un groupe de Clermontois a voulu mettre en évidence dans un ouvrage collectif initié par le Cercle Culturel local, le Réverbère, sorti voici quelques semaines.

Fenêtres murées et chemin de Compostelle

L'ouvrage compte 120 pages abondamment illustrées de photos tantôt artistiques, tantôt aériennes, mais toujours évocatrices, des clichés qui s'imposent clairement par rapport aux textes. Le tout rédigé sur un ton volontairement léger voire humoristique, présenté dans des phylactères comme une bande dessinée. Le Réverbère ne voulait pas proposer un livre d'histoire de plus, mais plutôt une incitation à la découverte autrement du village, non rébarbative, accrocheuse, agréable à parcourir. "Les habitants côtoient quotidiennement le riche patrimoine du village, explique Patrick Marganne, le secrétaire du Réverbère, mais eux-mêmes ignorent le plus souvent combien Clermont regorge de lieux ou détails insolites, liés le plus souvent à l'histoire du village".

C'est vrai que Clermont - dont retrouve déjà trace en 1230 - est une véritable mine en la matière que les auteurs ont exploitée en se basant notamment sur des livres très anciens; à titre exemplatif, l'ouvrage explique pourquoi de nombreuses maisons présentent plusieurs fenêtres murées. La richesse des habitants étaient jadis imposée sur base de la grandeur de leur maison et donc du nombre de fenêtres. En murant une partie de celles-ci, les habitants payant ainsi moins d'impôt... L'ouvrage raconte aussi pourquoi des coquilles sont sculptées ou gravées ça et là dans la pierre ou le pavé: en fait, Clermont a été et est toujours une étape fréquentée sur le chemin de Compostelle.

Les anecdotes pullulent au fil de l'ouvrage et incitent le visiteur à découvrir le village d'une autre manière qu'une visite classique. Les auteurs font "parler" les pierres et autres éléments du petit patrimoine clermontois; de quoi apprendre et se divertir, précisent sur les auteurs.

En pratique

"Clermont-sur-Berwinne insolite", est édité par "le Réverbère". il est vendu 15 € dans plusieurs commerces de Thimister-Clermont , à la Maison Communale de Thimister-Clermont et à la Maison du Tourisme du Pays de Herve, dans l'ancienne gare de Herve.