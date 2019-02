Clavier : une plateforme citoyenne pour donner son avis

À Clavier, les habitants pourront bientôt donner leur avis sur les projets de développement de la commune via internet, une information développée ce matin dans le journal L'Avenir.

Il faut tout d'abord savoir que la participation citoyenne, c'est très tendance aujourd'hui et notamment dans les grandes villes. Mais l'impulsion vient parfois des campagnes. Ainsi à Clavier, c'est en vigueur depuis 2015, dans le cadre du plan communal de développement rural.

Cela dit, réunir des habitants en soirée, après une journée de travail, ce n'est pas toujours évident. D'où l'idée de cette plateforme de participation citoyenne en ligne, coordonnée au niveau wallon.

Parmi les projets de développement qui seront mis en ligne sur cette plateforme, on y retrouve deux sujets majeurs. "Nous allons insister sur deux axes importants. À savoir, l'énergie et le climat, qui sont deux sujets d'actualité", explique Philippe Dubois, Bourgmestre de Clavier " Mais aussi un plan communal de mobilité qui sera axé sur la mobilité douce.

Clavier étant une commune très étendue avec moins de population, cela requiert forcément plus de déplacements entre les villages.

Ce sont donc ces deux grands axes que nous mettront en priorité sur la plateforme citoyenne dans les prochains moins."



Bref, à Clavier, pas question de mettre la charrue avant les bœufs mais on n'en est pas moins une commune 2.0.