Clavier: Le Grand Meaulnes, une création théâtrale pour sauver l'église de Pailhe

A Clavier, le village de Pailhe vivra une première mondiale théâtrale en août prochain. Il la doit au piteux état de son église.

Sa rénovation était devenue impayable pour la commune. Bernard d’Oultremont , un comédien installé juste à côté, au château des Goffes, a lancé la mobilisation pour sauver l'église. Son objectif : en faire un lieu culturel. Une association est en voie de création. Il est prévu que la commune de Clavier lui cède l'église par bail emphytéotique.

Pour récolter de l'argent, tout en prouvant que la culture a bien sa place dans ce petit coin de Condroz, Bernard d'Oultremont a imaginé d'organiser chaque été un grand spectacle en plein air au château des Goffes. Il inaugurera cette formule en août prochain avec la création d'une adaptation théâtrale d'un chef-d'oeuvre de la littérature française : Le Grand Meaulnes, le roman d'Alain-Fournier.

Cette adaptation théâtrale du Grand Meaulnes est montée en coproduction avec la Comédie Claude Volter. Elle réunira neuf comédiens professionnels. Huit représentations sont prévues entre le 18 et le 26 août prochains.

L’adaptation

Danielle Fire s’est chargée de l'adaptation et de la mise en scène du spectacle : " Je suis venue il y a deux ans, deux et demi. J’ai vu ce lieu, cette maison magnifique, et tout à coup je me suis dit : " C’est le domaine perdu, c’est la maison que recherche le Grand Meaulnes. ". J’en parle à Bernard d’Oultremont à qui les lieux appartiennent et il me dit : " J’ai pensé la même chose que toi. " … On s’est retrouvé par hasard et il m’a dit : " Tu veux faire une adaptation du Grand Meaulnes ? ". J’ai dit : " Oui. ". On s’est lancés dans l’aventure. Il y a à peu près un an et demi que je planche sur le roman. Forcément, il n’est pas fait pour la scène. Donc il a fallu retravailler cela, pour raconter une histoire, avec une suite logique. Bien entendu, il y a des choses qui sont coupées, il y a des choses qui sont ajoutées, mais j’ai essayé de respecter l’esprit de l’œuvre et surtout Alain-Fournier. "

Pérenniser

Ce grand spectacle en plein air doit donc être le premier d’une série. " Chaque été, on va organiser ici des spectacles en plein air. ", explique Bernard d’Oultremont, " Nous travaillons déjà sur le spectacle de l’année prochaine, qui sera aussi une création mondiale. On va pérenniser cet endroit. "