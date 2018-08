Clavier: "Le Grand Meaulnes" en plein air au Château des Goffes

A Pailhe, sur la commune de Clavier, le château des Goffes est en pleins préparatifs. Ce samedi soir, il accueillera la création de l'adaptation théâtrale du roman d'Alain-Fournier: Le Grand Meaulnes. Ce spectacle en plein air y sera joué sept autres soirs jusqu'au 26 août.

Récolter de l'argent pour sauver l'église de Pailhe

L'objectif est de récolter de l'argent pour la restauration de l'église de Pailhe. C'est le comédien Bernard d'Oultremont, installé au Château des Goffes, à un jet de pierre de l'église, qui a lancé la mobilisation pour la sauver et en faire un lieu culturel.

Après plusieurs semaines de répétions en salle à Bruxelles, les comédiens travaillent depuis le 6 août à Pailhe. Sur place, nous avons rencontré trois des comédiens ainsi que Danielle Fire, qui signe l'adaptation et la mise en scène de ce Grand Meaulnes.

"Ces répétitions se passent plutôt de manière assez rêvée" explique Isabelle Roelandt, comédienne, "parce qu'on est dans ce lieu assez magique depuis quelques jours. On a à faire face à de nouveaux éléments, de nouveaux obstacles, mais c'est ça aussi l'enjeu du travail de comédien. On passe énormément de temps ensemble, et la complicité augmente".

"On a un impératif très intéressant, c'est de jouer des choses intimistes, mais en plain air" poursuit Laurent Renard, comédien. "Et donc ça demande un autre travail qu'un travail cinématographique par exemple. Mais c'est très agréable comme travail".

A voir jusqu'au 26 août

Et c'est Danielle Fire qui signe l'adaptation et la mise en scène de ce Grand Meaulnes: "Il est beaucoup plus difficile de trouver des émotions lorsqu'on doit porter la voix, lorsqu'on doit peut-être décupler certains mouvements. Tout se fait dans la précision surtout. Et je dois dire que les comédiens se sont ressourcés peut-être dans ce lieu".

"C'est dû au fait aussi que dans la pièce, on incarne des saltimbanques" souligne Serge Zanforlin, comédien. "C'est la troupe dans la troupe. Nous sommes une troupe à part ici aussi dans le château". "C'est vraiment le compagnonnage. On construit la cathédrale du Grand Meaulnes" conclut Danielle Fire.

Notez que Le Grand Meaulnes est coproduit par la Comédie Claude Volter. C'est à voir jusqu'au 26 août.