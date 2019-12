Clavier : la broyeuse communale au service de la population

Les Claviériois verront cette semaine le passage de la broyeuse communale. Sur base d’inscription, une vingtaine de citoyens profiteront de ce service.

Après avoir partagé une tasse de café avec Christian, les ouvriers communaux s’attaquent au gros tas de branches déposé sur le devant de la maison. En une dizaine de minutes, il ne reste qu’un monticule du broyat. Le Claviérois était ravi du service proposé : "Je trouve que ça, c’est purement un type de service au public. Et comme je viens d’élaguer un cerisier, j’ai toutes les branches qui sont là et qui vont jusqu’à 15 centimètres de diamètre. En plus après, je retrouve tout le broyat qui me sert à faire de l’humus. Tout ça va retourner d’où ça vient. Il y a la moitié qui va aller sur le compost et alors pour le reste ça va aller aux pieds des arbustes et des parterres".