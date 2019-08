Clavier: "Jusqu'à ce que la mort nous sépare" en plein air au Château des Goffes

Du théâtre en plein air. C'est dans le petit village de Pailhe, sur la commune de Clavier. Après le Grand Meaulnes l'année dernière, place à "Jusqu'à ce que la mort nous sépare" de Dominique Breda. La première a lieu ce mardi. Victor Scheffer, le metteur en scène: "Dominique Breda a déjà écrit plusieurs pièces très drôles, toujours à partir de personnages un peu décalés, mais sur une base de réalisme".

"C'est la première création à laquelle je participe, en tout cas d'une pièce qui n'a encore jamais été jouée" confie Gauthier Bourgois, un des comédiens. "Et donc c'est assez excitant et un peu stressant aussi. C'est un chouette challenge". Pour le comédien, c'est également une première expérience théâtrale en plein air: "C'est chouette, mais c'est en même temps un stress. C'est porter beaucoup plus la voix, c'est porter la voix avec un côté un peu moins naturel on va dire, donc il faut essayer de garder quand même une justesse au niveau du jeu".

"Ce qui est gai, c'est de venir surtout dans des lieux comme ceci, des petites bourgades, des petites communautés" souligne le metteur en scène. "Le côté convivial des gens qui se retrouvent, qui vont se faire la bise avant le spectacle, on a vu ça l'année passée, c'est très sympa. On vient vraiment chez les gens et c'est ça qui est gai. Et nous, on découvre des régions magnifiques".

A noter que, comme l'an passé, les bénéfices serviront à la restauration de l'église du village pour la transformer en lieu culturel.